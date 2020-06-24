Умер режиссер "Бэтмена навсегда" и "Карточного домика": 5 лучших кинолент Джоэла Шумахера, которые стоит пересмотреть

В фильмографии режиссера – культовые киноленты

Американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер, который известен по фильмам о Бэтмене, драме "Время убивать" с Мэттью МакКонахи и мюзиклу "Призрак оперы", скончался в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает Variety.

Джоэл Шумахер начал строить карьеру в модной индустрии и работал оформителем витрин в бутиках и дизайнером, но вскоре осознал, что хочет связать свою жизнь с кинематографом. Тогда будущий режиссер отправился в город грез Лос-Анджелес и начал работать художником по костюмам в фильмах Вуди Аллена "Спящий" и "Интерьеры".

А в начале 80-х наконец снял свой первый фильм научно-фантастическую комедию с Лили Томлин "Невероятно уменьшившаяся женщина".

Лучшие работы Джоэла Шумахера Фото: Imdb.com

Вскоре в фильмах Джоэла Шумахера снялись такие звезды Голливуда, как Роберт Де Ниро, Джим Керри, Джерард Батлер, Николь Кидман, Николас Кейдж и другие. А несколько лет назад Джоэл Шумахер выступил режиссером нескольких эпизодов популярного сериала "Карточный домик".

Сегодня.Lifestyle вспоминает лучшие фильмы и сериалы Джоэла Шумахера, которые по-прежнему пользуются популярностью у зрителей.

Бэтмен и Робин

Спустя два года после победы над суперзлодеями Двуликим и Загадочником, Бэтмен и его новый напарник Робин вступают в конфликт с новым врагом в лице мистера Фриза и его таинственной спутницы по прозвищу Ядовитый плющ. Благодаря этим двоем над городом Готэм снова нависает опасность, и Бэтмену с Робином придется уладить разногласия между собой, чтобы спасти жителей.

Призрак Оперы

Мюзикл с Джерардом Батлером и Эмми Россум в главных ролях рассказывает о загадочных событиях, которые начинают происходить в парижском театре "Опера Популер". Ряд несчастных случаев, которые связывают с неким "Призраком Оперы", приводит к тому, что примадонна оперы отказывается от выступления. На замену ей ставят никому не известную хористку Кристину Даае. Тем временем руководителям театра приходит письмо от призрака, который выставляет свои условия. После выступления Кристина становится новой звездой театра, но девушка никому не рассказывает о своем секрете успеха – в подготовке ей помогат таинственный учитель в маске.

Без изъяна

Фильм рассказывает о некогда здоровом и энергичном Уолте, который из мужчины "без изъяна" превратился в прикованного к кровати жалкого человека. Однако, его сосед трансвестит Расти оказывается куда более хорошим человеком, чем Уолт себе мог представить. Несмотря на выпивку и разврат, из которых состоит жизнь Расти, он начинает давать Уолту уроки пения, которые помогут восстановить артикуляцию, а вместе с тем и вернуть веру в себя. Главную роль исполнил Роберт Де Ниро.

Огни святого Эльма

Фильм повествует о студенческой дружбе семерых друзей, отношения которых оказались тесно связаны после выпуска из университета. Каждый из героев начинает новую жизненную главу и преодолевают трудности. Кинокритики засудили киноленту, однако фильм стал невероятно успешным в прокате и понравился зрителям. Роли исполнили: Деми Мур, Эмилио Эстевес, Энди Макдауэлл, Эндрю МакКарти, Роб Лоу и другие.

Бэтмен навсегда

Фильм 1995 года значительно отличается от предыдущих частей новой тетралогии о Бэтмене. В "Бэтмен навсегда" стилистика ориентирована на более молодую аудиторию, атмосфера стала более яркой и не такой мрачной, а Майкла Китона в роли Бэтмена заменил Вэл Килмер. В центре сюжета – злодеи Двуликий и Загадочник, которые хотят раскрыть личность Бэтмена любыми способами.

Напомним, что в середине марта съемки нового "Бэтмена" отложили на две недели из-за коронавируса.

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