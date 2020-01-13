Умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг

Константин Бромберг был родом из Украины

Умер Константин Бромберг Фото: Instagram

В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он скончался в возрасте 80 лет в Детройте. Об этом сообщил в своем Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал Идов. Он отметил, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом.

Умер Константин Бромберг: биография режиссера

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-м окончил сценарный факультет ВГИК в Москве.

Читайте также: Погиб известный грузинский режиссер Заза Урушадзе

Фильмография Константина Бромберга

Свой первый фильм – короткометражку "Длинный день Кольки Павлюкова" – выпустил в 1968 году. Бромберг известен также как режиссер фильмов "Приключения Электроника" (1980) и "Чародеи" (1982). Также был автором трех сюжетов для детского юмористического киножурнала "Ералаш". После переезда в США Бромберг не занимался ничем, связанным с кино, сообщил Михаил Идов.

Напомним, умер звезда 90-х, солист популярной группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.