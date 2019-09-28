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Умер режиссер фильмов "12 стульев" и "Обыкновенное чудо" Марк Захаров

Народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 85 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Умер режиссер Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров

28 сентября умер режиссер и народный артист СССР Марк Захаров. Создатель фильмов "12 стульев", "Обыкновенное чудо" и "Тот самый Мюнхгаузен", похоронивший супругу несколькими годами ранее, скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

О тайнах смерти еще одного легендарного режиссера смотрите в сюжете:

О смерти легендарного режиссера сообщил директор театра Марк Варшавер. "Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", – заявил Варшавер.

Согласно официальным данным, Захаров ушел из жизни в районе 10 часов утра в одной из московских клиник. Режиссер проходил лечение после обострения заболевания легких.

Что известно о здоровье Марка Захарова

В августе 2019 года Марк Захаров был доставлен с высокой температурой в одну из больниц Москвы. Врачи предварительно диагностировали артисту двустороннее воспаление легких.

И хотя в театре "Ленком", где Захаров работал художественным руководителем, утверждали, что жизни его коллеги ничего не угрожает, 85-летний Марк жаловался на недомогание, но тогда еще не спешил обращаться к специалистам. В больницу режиссер попал после появления тяжелой одышки.

В 2014 году Марк Захаров попал в больницу с переломом шейки бедра.

Чем прославился Марк Захаров

За свою карьеру Марк Захаров поставил десятки театральных спектаклей и снял фильмы, получившие теплые отзывы и любовь от зрителей. Самыми известными картинами Захарова считаются "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Убить дракона", "Тот самый Мюнхгаузен" и "12 стульев".

Накануне стало известно, что в Москве скончался актер Александр Числов.

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