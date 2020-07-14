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Умер ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара

Сегодня, 14:33

Грант Имахара специализировался на управлении электроникой и компьютерами

Американец японского происхождения, бывший телеведущий передачи "Разрушители легенд" Грант Имахара умер в возрасте 49 лет. Грант Имахара присоединился к популярной телепередаче как электроинженер в третьем сезоне и работал в телепроекте до 2014 года. Напомним, что сегодня мир опечалила еще одна новость – о смерти звезды сериала "Дикая Роза".

Внезапная смерть Гранта Имахара наступила из-за аневризмы мозга. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Представитель телеканала Discovery, по которому транслировалась телепередача "Разрушители легенд", выразил свое соболезнование:

"Мы с разбитым сердцем слышим эти печальные новости о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращаются к его семье".

Умер телеведущий Грант Имахара
Умер телеведущий Грант Имахара
Фото: Getty Images

"Разрушители легенд" – популярная научно-популярная телепередача, которая выходила на экраны с 2003 по 2018 годы. Ее ведущие – специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, экспериментальным путем проверяли достоверность различных мифов, городских легенд, слухов из интернета и новостей. Шоу стало одним из самых популярных на телеканале Discovery. Зрелищные взрывы, эффектные разрушения и трюки стали неотъемлемой частью "Разрушителей легенд".

В телепередаче Грант Имахара задействовал свои знания робототехники и специализировался на управлении электроникой и компьютерами во время экспериментов команды.

Ранее мы сообщали, что от осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро.

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