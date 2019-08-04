Умер Вилли Токарев: лучшие песни легендарного шансонье
Артист начинал карьеру как исполнитель джаза и играл на контрабасе
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти известного певца и автора песен Вилли Токарева. Самыми популярными песнями легендарного шансонье стали "Небоскребы", "Над Гудзоном", "В шумном балагане" и другие. Далее в материале Сегодня.Lyfestyle слушайте лучшие хиты Вилли Токарева.
О самых популярных хитах 90-х смотрите в ролике:
Музыкальное образование Токарев получил в Ленинграде. После учебы он сменил несколько оркестров и ансамблей, а перед эмиграцией в США работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения. В 1979 году Вилли Токарев выпустил свой первый американский сборник "А жизнь, она всегда прекрасна".
Альбом "В шумном балагане", принес Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов на территории Америки.
В 1980-х Вилли основал свой лейбл "One Man Band", где записал около двадцати альбомов. В этот период он работал в русском ресторане "Садко", а потом в ресторанах "Приморский" и "Одесса", где ему аккомпанировала Ирина Ола.
В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами, где был тепло принят публикой. В 2005 году Токарев переехал в Москву и открыл в собственном доме на Котельнической набережной студию звукозаписи.
С 1976 по 2014 годы Вилли Токарев выпустил 50 альбомов и 6 сборников.
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