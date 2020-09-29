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Умер знаменитый украинский фотограф Виктор Марущенко на 75-м году жизни

Сегодня, 12:56

Последний месяц фотограф боролся с тяжелым недугом

В ночь на вторник, 29 сентября, ушел из жизни легендарный украинский фотограф Виктор Марущенко. Ему было 74 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице друга Виктора Марущенко, фотографа Валерия Милосердова.

Виктор Марущенко
Виктор Марущенко
Фото: facebook.com/zoya.zv

Виктор Марущенко начал свою карьеру фотографа в 70-е годы. Он проработал в нескольких известных газетах того времени, а затем начал работать как независимый фотограф для зарубежных и отечественных изданий. Работы Виктора Марущенко были представлены на выставках в США, Канаде, Германии, Франции, Словакии, Польше, Бразилии, Чили. Его фотопроект о Чернобыле был представлен на Венецианской биеннале в Италии в 2001 году. Всего Виктор Марущенко провел более 60 персональных фотовыставок, а его фотографии хранятся в частных коллекциях, галереях и музеях.

С 2004 года в Киеве основана Школа фотографии Виктора Марущенко.

В сентябре этого года стало известно, что Виктор Марущенко борется с тяжелым заболеванием.

Ранее стало известно, что умер автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум.

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Источник: facebook.com/zoya.zv
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