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Умер звезда фильма "Джек Восьмеркин – американец" Александр Кузнецов

Актер даже снимался в "Санта-Барбаре"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:29
Умер Александр Кузнецов
Умер Александр Кузнецов
Фото: YouTube

В США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". Об этом сообщается на его Facebook-странице. Актер скончался  возрасте 59 лет.

Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт:

Отметим, что последние годы своей жизни артист проживал в США, куда перебрался после развода с супругой Юлией Рутберг. Известно, что в 2014 году у Кузнецова было обнаружено онкологическое заболевание, с которым он длительное время боролся.

В СМИ появилась информация, что именно рак стал причиной смерти, хотя подтверждения этому пока нет.

Александр Кузнецов сыграл в десятках фильмов, наиболее известные из которых: "Джек Восьмеркин – американец", "Небывальщина", "Бегущий по льду", "Безумный рейс", "Бой с тенью" и другие. Актер даже снялся в эпизоде культового сериала "Санта-Барбара".

Напомним, 25 мая, стало известно о смерти французского актера Пьера Ате. Также в России умер известный режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Артист скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет. 

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Источник: Сегодня
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