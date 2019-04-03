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Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты" Алексей Булдаков

Что мы знаем об актере Алексее Булдакове

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Умер Алексей Булдаков
Умер Алексей Булдаков
Фото: Facebook

В России умер известный актер Алексей Булдаков. Он скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В это время Булдаков находился на гастролях.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". 

Он также снимался в таких картинах, как "Ширли-мырли", "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

Родился Алексей Булдаков 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Семья переехала в Павлодар. и он занимался боксом и классической борьбой. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова (1969). Работал на Павлодарском тракторном заводе.

В конце 1990-х годов совместно с Владом Забелиным выпустил альбом "Особенности национального шансона". В 2001 году как певец Булдаков выпустил сольный диск с группой Евгения Бедненко "Хорус" "Обнимаю всех". В феврале 2011 года вышел новый диск актера "Старое танго" — поют Алексей и Людмила Булдаковы в сопровождении группы "Хорус.

Напомним, ранее в России умер известный режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Также на 92-м году жизни умер актер Анатолий Адоскин, известный по роли в легендарном фильме "Девчата".

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Источник: Сегодня
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