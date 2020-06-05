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Умер звезда фильмов "Гараж" и "Самая обаятельная и привлекательная"

Сегодня, 14:32

Неожиданно ушел из жизни комедийный актер Михиал Кокшенов

Умер известный советский актер Михаил Кокшенов на 83 году жизни. Михаил Кокшенов за всю свою карьеру сыграл в более чем 100 кинолентах. Больше всего зрителю полюбились фильмы с Михаилом Кокшеновым "Самая обаятельная и привлекательная", комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", "Не может быть", "Гараже" Эльдара Рязанова, а также его роль жадного солдата в трагикомедии "Женя, Женечка и „катюша"".

Умер Михаил Кокшенов
Умер Михаил Кокшенов
Фото: facebook.com

Причина смерти Михаила Кокшенова не известна. О смерти актера сообщает Mash.

Самые известные роли Михаила Кокшенова в кино: "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Спортлото-82", "Женя, Женечка и „катюша"", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Маленькие трагедии", "Гараж".

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Ранее мы сообщали, что муж актрисы из фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса.

Также недавно мир опечалила новость о том, что известный сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер умер на 84-м году жизни.

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умер актер Эльдар Рязанов Михаил Кокшенов
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