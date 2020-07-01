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Умер актер – звезда фильмов "Жестокий романс" и "Большая перемена" Виктор Проскурин

Сегодня, 11:46

Смерть актера для всех стала неожиданностью

На 69-м году жизни скончался знаменитый советский актер Виктор Проскурин, который сыграл в таких культовых фильмах, как "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Военно-полевой роман", "Большая перемена". Виктор Проскурин ушел из жизни 30 июня. О его смерти сообщила его супруга Ирина Хонда в Facebook.

"Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", – написала Ирина.

Ушел из жизни известный актер Виктор Проскурин
Ушел из жизни известный актер Виктор Проскурин
Фото: kino-teatr.ru

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 в Атбасаре. Сразу после школы Виктор решил связать свою жизнь с актерским мастерством и поступал в театральное училище им. Б.Щукина, однако ему отказали. Актер не сдался и в итоге ему удалось поступить, а затем успешно завершить учебу. Сразу после этого Виктор Проскурин получил предложение от известного режиссера Марка Захарова играть в театре.

Виктор Проскурин в фильме "Большая перемена"
Виктор Проскурин в фильме "Большая перемена"
Фото: kino-teatr.ru

Виктор Проскурин прославился после фильма "Большая перемена", в котором он сыграл роль Гены Ляпишева. За этим последовало множество ярких ролей, в том числе и главных. Виктор Проскурин запомнился зрителям по роли Германа в "Пиковой даме", главной роли Василия Вожеватова в киноленте Эльдара Рязанова "Жестокий романс", Новикова в "Военно-полевом романсе" и братьев-близнецов в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Ранее мы сообщали, что умер звезда советского кино Михаил Кокшенов.

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