Умер звезда культового фильма "Звездные войны"

Алан Харрис до последнего боролся с раком легких

Алан Харрис Фото: Twitter

Известный британский актер и звезда трилогии "Звездные войны" Алан Харрис скончался на 82-м году жизни. Последние годы знаменитость боролся с раком легких.

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории, смотрите подробности:

О смерти актера сообщает портал Syfy Wire со ссылкой на его менеджера Закери Макгинниса. В 2018-м году Алану диагностировали онкологию. До последних дней Харрис боролся с тяжким недугом и активно участвовал во встречах с фанатами.

Алан Харрис сыграл в первых трех фильмах "Звездные войны". Он исполнил роль охотника Босска. Эта роль принесла ему популярность и стала началом его кинокарьеры. До этого знаменитость работал моделью. В последнем своем интервью актер признался, что не жалеет об окончании модельной карьеры.

Кроме съемок в кино, Алан Харрис также продюсировал такие фильмы, как: "Паромщик", "Любовные пташки" и "Уоллис и Эдуард".

Напомним, что ранее умер голливудский актер и звезда сериала от Netflix "Американская история ужасов" Гарри Хейнс. Он скончался в возрасте 27 лет.

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