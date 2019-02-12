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Умер звезда сериалов "Звездные врата" и "Доктор Хаус"

Актер снялся в популярных фильмах и сериалах

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:41
Умер Кармен Антимо Аргензиано
Умер Кармен Антимо Аргензиано
Фото: twitter.com/MShanksOnline

Скончлся известный американский актер Кармен Антимо Аргензиано. Он умер 10 февраля в Лос-Анджелесе в возрасте 75 лет, сообщает канал Fox News cо ссылкой на представителя артиста.

Кармен Аргензиано родился в Шароне, Пенсильвания, в семье ресторатора. На экранах дебютировал в конце шестидесятых на ТВ, далее зарекомендовав себя как мастер эпизода.

Кармен снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, среди которых: на протяжении семи лет – роль Джейкоба Картера в "Звездных вратах", Генри Добсон в "Докторе Хаусе" и второй "Крестный отец". Далее: "Бионическая женщина", "Вавилон 5", "Мелроуз Плейс", "Когда звонит незнакомец", "Бриллиантовый полицейский", C.S.I., "Мыслить как преступник", "24 часа", "Угнать за 60 секунд", "Касл", "Обмани меня", "Западное крыло", "Пароль "Рыба-меч", пятый "Восставший из ада", множество других.

Напомним, на 84-м году жизни в Москве умер народный артист России Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщалось на сайте театра Моссовета. Также на 86-м году жизни умер британский актер Уильям Морган Шеппард. 

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Источник: Сегодня
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