Умерла актриса из фильмов о Супермене

Актриса играла подружку супергероя

Кадр из фильма "Супермен"

В США скончалась актриса Марго Киддер, известная своей ролью Лоис Лейн в "Супермене". Она умерла в возрасте 69 лет, в своем доме в Ливингстоне, штат Монтана.

Причина ее смерти пока неизвестна. В своем последнем интервью буквально за четыре дня до смерти она говорила, что борется с гриппом. Она стала известной благодаря главной роли вместе с Кристофером Ривом в фильмах о Супермене.

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Киддер снималась не только в первом фильме о Супермене, но и в трех сиквелах: "Супермен-2" (1980), "Супермен-3" (1983) и "Супермен-4: В поисках мира" (1987). Несколько лет она страдала от расстройства психики, в 1996 году некоторое время была бездомной, но сумела возобновить карьеру в кино. Впоследствии она активно выступала за развитие системы психиатрической помощи.

Напомним, умерла американская актриса и модель Памела Джидли. Тело 52-летней актрисы было найдено у нее дома. Актрисы не стало 16 апреля, причины ее смерти пока неизвестны.