Умерла актриса из "Операции Ы" Светлана Агеева

Зрителям актриса запомнилась эпизодичной ролью

Светлана Агеева. Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика" Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой. А теперь в Москве скончалась советская и российская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Женщине было 79 лет. Об этом сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова, пишет "СтарХит".

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Сообщается, что советская актриса скончалась 28 января после продолжительной болезни. От какого именно недуга страдала Светлана Алексеевна, не сообщается.

Светлана Агеева: биография

Актриса Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. Была выпускницей ГИТИСа. Она более известна, как театральная актриса – работала в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя, а закончила карьеру в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 год.

В серии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая она запомнилась по двум эпизодическим ролям. Одна из них – роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте антипод Шурика, бездельник и тунеядец Федя.

Также она сыграла в таких фильмах, как "Я купил папу" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Совесть" (1974) и т. д.

Напомним, ранее умерла фешн-директор магазина ЦУМ в России и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Женщина отдыхала в отпуске в Италии, в Форте-дей-Марми.

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