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Умерла актриса Расси Тейлор, которая озвучила Минни Маус

Она также участвовала в озвучке "Приключений Паддингтона", "Симпсоны" и "Утиные истории"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Умерла актриса Расси Тейлор
Умерла актриса Расси Тейлор
Фото: Getty Images

Американская актриса Расси Тейлор, которая озвучивала одного из самых знаменитых персонажей студии Disney – Минни Маус, умерла на 75-м году жизни. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщается на официальной странице компании в Twitter.

Смотрите видео, как студия Disney помогает львам:

"С грустью сообщаем, что легенда Disney Расси Тейлор скончалась", – говорится в заявлении компании.

Расси Тейлор ушла из жизни в своем доме в Калифорнии. Причина смерти звезды пока не разглашается. 

Актриса стала знаменитой благодаря озвучке одного из первых мультфильмов, появившихся на экранах телевизоров – "Микки Маус". Она также участвовала в озвучке фильма "Приключения Паддингтона", мультсериалов "Симпсоны", "Утиные истории", и многих других.

Отметим, что супруг Расси Тейлор - Уэйн Оллуайн работал над мультфильмом о мышонке вместе с женой. Он был голосом Микки Мауса, пока не умер в 2009 году.

Ранее стало известно, что звезда Disney Channel Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет.

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