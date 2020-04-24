Умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки": причина смерти

Ширли Найт было 83 года

22 апреля из жизни ушла американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Двукратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в Техасе на 84 году жизни.

Как сообщила старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс в Facebook, знаменитость скончалась в ее доме – в городе Сан-Маркос. Смерть наступила по естественным причинам.

"Дорогая мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места", – написала она.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Сладкоголосая птица юности" и "Тьма наверху лестницы". Также в ее арсенале были такие престижные премии, как "Золотой глобус", Emmy и Tony. Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х "Отчаянные домохозяйки", где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини – Бри Ван де Камп.

Тем временем в мире бушует пандемия коронавируса. Многие знаменитости не смогли побороть недуг и ушли из жизни. Так, голливудская актриса и звезда фильма " Челюсти" Ли Фьерро скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

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