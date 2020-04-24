Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки": причина смерти

Ширли Найт было 83 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:19

22 апреля из жизни ушла американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Двукратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в Техасе на 84 году жизни.

Как сообщила старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс в Facebook, знаменитость скончалась в ее доме – в городе Сан-Маркос. Смерть наступила по естественным причинам.

"Дорогая мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места", – написала она.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Сладкоголосая птица юности" и "Тьма наверху лестницы". Также в ее арсенале были такие престижные премии, как "Золотой глобус", Emmy и Tony. Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х "Отчаянные домохозяйки", где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини – Бри Ван де Камп.

Тем временем в мире бушует пандемия коронавируса. Многие знаменитости не смогли побороть недуг и ушли из жизни. Так, голливудская актриса и звезда фильма " Челюсти" Ли Фьерро скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом Звезда фильма "Челюсти" умерла от осложнений COVID-19 Умерла звезда культового фильма "Девчата"
смерть актриса Отчаянные домохозяйки
Реклама

Новости партнеров

Галкин показал
Галкин показал "честное" фото 70 - летней Пугачевой
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Афиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Вчера, 20:55Food

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Вчера, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляWellness

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

22 апреляFood

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

22 апреляШоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

22 апреляFun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

22 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

22 апреляШоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляTravel

Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах