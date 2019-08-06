Умерла фешн-директор ЦУМа Алла Вербер (дополняется)

Сообщается, что у женщины был инфаркт

Умерла Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

Сегодня, 6 августа стало известно, что умерла фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что женщина отдыхала в отпуске в Италии, в Форте-дей-Марми. Женщина скончалась в возрасте 61 год.

Причиной смерти называют инфаркт. Хотя по некоторым данным, сообщается, что Вербер умерла в результате продолжительной болезни. Алла Вербер несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

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