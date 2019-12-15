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Умерла известная французская актриса Анна Карина

Легенде французского кино было 79 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Анна Карина в фильме "Альфавиль"
Анна Карина в фильме "Альфавиль"
Фото: скриншот

14 декабря в Париже умерла Анна Карина. Знаменитая французская актриса скончалась от онкологического заболевания на 80-м году жизни. Об этом сообщает издание AFP.

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Министр культуры Франции Франк Риестер написал в Twitter, что со смертью Анны французский кинематограф "осиротел, потеряв одну из своих легенд".

Анна Карина была звездой "новой волны" французского кино. Датчанка по происхождению, она родилась в Копенгагене в 1940 году. Затем девушка переехала в Париж, где, по совету своей приятельницы Коко Шанель, взяла псевдоним Анна Карина.

В 1961 году она снялась у режиссера Жана-Люка Годара в фильме "Женщина есть женщина". После этого они поженились и прожили вместе семь лет. В течение своей жизни Анна еще трижды выходила замуж.

Среди ее самых известных работ – роли в фильмах "Жить своей жизнью", "Безумный Пьеро", "Банда аутсайдеров", "Альфавиль", "Посторонние", Сделано в США". Ее также знали как актрису театра и писательницу.

Анна Карина получила премию "Серебряный медведь" за лучшую женскую роль на 11-м Берлинском международном кинофестивале.

Известно, что в больнице с актрисой находился ее бывший муж, режиссер Денни Берри.

Напомним, что недавно голливудская звезда Николь Кидман откровенно рассказала о смерти отца.

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