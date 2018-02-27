Умерла старейшая советская актриса с украинскими корнями

Актриса ушла из жизни на 103-м году жизни. Татьяна Карпова была уроженкой Харькова

В Москве на 103-м году жизни умерла известная советская актриса Татьяна Карпова. Она является старейшей актрисой Московского академического театра имени Маяковского. Информация о смерти была опубликована на Facebook-странице театра.

"С прискорбием сообщаем, что накануне вечером, 26 февраля, на 103-м году жизни не стало легендарной актрисы, народной артистки СССР Татьяны Карповой", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Татьяна Карпова являлась уроженкой Харькова. В 1938-м она окончила театральное училище при Московском театре Революции, который в 1954 году переименовали в Театр имени Маяковского.

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За свою жизнь Карпова сыграла более полусотни ролей. До 2011 года она продолжала работать в театре.

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