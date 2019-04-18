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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина: что известно о смерти актрисы

Причина смерти звезды сериала "Кадеты" пока остается загадкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Умерла Ирина Цывина Фото: Instagram
Умерла Ирина Цывина
Фото: Instagram

Сегодня стало известно, что умерла юная актриса Майя-Лесия Нейлор. А теперь стало известно, что внезапно скончалась известная российская актриса, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина. Она скончалась в возрасте 55 лет, об этом пишет "СтарХит".

Сообщается, что о смерти третьей жены Евгения Евстигнеева рассказала ее коллега и подруга Ксения Хаирова. "Это произошло абсолютно неожиданно, мы сами не ожидали. Объяснений этому не можем найти, она была в полном порядке, абсолютно здорова, ничто не предвещало беды. Я сама позвонила в справочную морга, мне там это подтвердили. Причины неизвестны, будет вскрытие. Это большая загадка", – сказала Ксения 

Также смерть звезды сериалов "Кадеты" и "Ольга" подтвердил в своем Instagram Станислав Садальский. 

Стоит отметить, что Цывина редко жаловалась на самочувствие. Она посещала светские мероприятия, много общалась с коллегами. Для близких Ирины ее внезапный уход стал полной неожиданностью, и обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. Некоторое время назад поговаривали, что у Ирины проблемы с алкоголем. 

Умерла Ирина Цывина: биография и роли актрисы

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Она училась в школе-студии МХАТ, а потом работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 по 2003 год актриса жила в США. В России Цывина играла в антрепризе, снималась в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка" и многих других. Также она запомнилась ролями в сериалах "Кадеты" и "Ольга".

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Источник: Сегодня
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