Умерла звезда британских секс-комедий Лиз Фрайзер

Помимо ролей "глупых блондинок", она также сыграла в сериале "Чисто английское убийство"

Лиз Фрайзер. Фото: twitter.com/BritComSociety

Умерла британская актриса Лиз Фрайзер, известная, прежде всего, по ролям в так называемых "секс-комедиях". Об этом сказано на Twitter-странице Британского комедийного сообщества.

Отметим, что секс-комедиями в Великобритании назвали фильмы с обилием эротических шуток. Фрайзер же известна по ролям в таких лентах, как "Приключениях водителя такси", "Исповеди инструктора по автовождению", "Приключениях частного детектива" и "Исповеди об отдыхе в летнем лагере".

В фильмах актриса появлялась в образах "стереотипных глупых блондинок". Помимо полнометражных фильмов, она также снималась в сериалах 1950-1970-х годов. На ее счету также роли в сериале "Чисто английское убийство", фильмах "Чикаго Джо и стриптизерша", "Все в порядке", "Джек", "Папочкина армия" и других.

Напомним, умерла британская актриса Жаклин Пирс. Она скончалась на 75-м году жизни. Информацию о ее смерти изданию подтвердил друг покойной Джон Айнсворт.

Также в США умер известный актер Берт Рейнолдс. По информации портала, у 82-летнего Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде.