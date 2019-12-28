Умерла звезда фильма "Лолита" Сью Лайон

Актриса сыграла главную роль в легендарном фильме Стэнли Кубрика

Сью Лайон в фильме "Лолита" Фото: YouTube

Американская актриса Сью Лайон умерла в четверг, 26 декабря, в Лос-Анджелесе. Актрисе было 73 года. Причину смерти не разглашают, однако близкое окружение актрисы утверждает, что в последнее время она жаловалась на здоровье.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон:

Свою карьеру она начала в 14 лет. Самой выдающейся работой американской актрисы стали съемки в мелодраме "Лолита" кинорежиссера Стэнли Кубрика, которая экранизирована по мотивам романа Владимира Набокова. Этот фильм стал ее творческим дебютом.

Сью Лайон выбрали среди 800 претенденток на героиню Лолиту. За свой персонаж актриса получила "Золотой глобус" в номинации "Самая многообещающая актриса".

Лайон авершила свою актерскую карьеру довольно рано, в возрасте 34 лет. В одном интервью Сью Лайон заявляла, что больше всего хотела бы возобновить учебу в школе и провести юношескую беззаботную жизнь. Сью Лайон была замужем пять раз и воспитывала дочь от первого брака.

Напомним, в США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак. Автор "Черного плаща", "Смурфиков" и "Приключений анимашек" ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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