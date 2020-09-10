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Умерла звезда "Игры престолов" и девушка агента 007 Дайана Ригг

Сегодня, 18:45

Знаменитой актрисе было 82 года

Ушла из жизни известная актриса, Дама-Командор ордена Британской империи Дайана Ригг, известная по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов". Полгода назад, в марте у Дайаны Ригг диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает BBC.

"Последние месяцы она провела, радостно размышляя о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию", – сказала дочь Дайаны Ригг, Рэйчел Стирлинг.

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг
Ушла из жизни актриса Дайана Ригг
Фото: Getty Images

Дайана Ригг обрела известность после роли в британском сериале "Мстители", который выходил на экраны в 60-е годы. Затем актриса сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Её Величества", в котором роль самого агента 007 исполнил Джордж Лэзенби.

Кроме того, у Дайаны Ригг немало ролей в театре. Она выходила на сцену в образе Медеи, Клеопатры и Вирджинии Вульф, а в 1994 году стала Дамой-Командором ордена Британской империи. Свою первую премию "Эмми" Дайана Ригг получила в 1997 году за роль в сериале "Ребекка".

Начиная с 2013 года Дайана Ригг играла роль главы дворянского рода Тиреллов в популярном сериале "Игра престолов".

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