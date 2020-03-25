Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла звезда культового фильма "Девчата"

Народной артистке СССР было 93 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:04

Из жизни ушла советская актриса и звезда культового фильма "Девчата" Инна Макарова. Народной артистке было 93 года и она долгое время серьезно болела, даже теряла память. 4 марта Инна была госпитализирована в одну из московских больниц, но впоследствии скончалась.

О смерти актрисы сообщает ряд российских СМИ. Позже будет известна дата и место прощания с Инной Макаровой.

Инна Макарова
Инна Макарова
Фото: Facebook

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга в Сибирском крае. В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948 году сыграла в картине Герасимова "Молодая гвардия" и получила за роль в этом фильме Сталинскую премию первой степени.

На 80-м году жизни умерла Александра Назарова, смотрите подробности:

Среди самых известных киноработ Макаровой — роли в фильмах "Высота" (1957), "Дорогой мой человек" (1958), "Девчата" (1962), "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Женщины" (1966), "Русское поле" (1971).

Напомним, что недавно известная в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В семье Софии Ротару случилось горе Отец британской актрисы умер из-за коронавируса: эмоциональное обращение звезды Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
смерть актриса Инна Макарова
Реклама

Новости партнеров

Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Сегодня, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

Вчера, 16:48Fun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Вчера, 16:40Events

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 13:19Wellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаИнтервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

23 мартаШоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

23 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

23 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

23 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

23 мартаFun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

23 мартаFun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Новости партнеров

Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть