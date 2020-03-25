Умерла звезда культового фильма "Девчата"

Народной артистке СССР было 93 года

Из жизни ушла советская актриса и звезда культового фильма "Девчата" Инна Макарова. Народной артистке было 93 года и она долгое время серьезно болела, даже теряла память. 4 марта Инна была госпитализирована в одну из московских больниц, но впоследствии скончалась.

О смерти актрисы сообщает ряд российских СМИ. Позже будет известна дата и место прощания с Инной Макаровой.

Инна Макарова Фото: Facebook

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга в Сибирском крае. В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948 году сыграла в картине Герасимова "Молодая гвардия" и получила за роль в этом фильме Сталинскую премию первой степени.

На 80-м году жизни умерла Александра Назарова, смотрите подробности:

Среди самых известных киноработ Макаровой — роли в фильмах "Высота" (1957), "Дорогой мой человек" (1958), "Девчата" (1962), "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Женщины" (1966), "Русское поле" (1971).

Напомним, что недавно известная в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться