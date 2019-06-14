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Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Актриса скончалась от рака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32

В Мексике ушла из жизни звезда сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес.  Об этом сообщили в издании New York Daily News.

Сообщается, что 54-летння актриса, известная по ролям Лионелло Вилья-Реаль и Марисабель Сальва-Тьерри, умерла от рака. В течение трех лет она боролась с недугом. Казалось болезнь отступила, однако произошел рецидив. У мексиканской знаменитости осталась 14-летняя дочь и муж.

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Отметим, что мировую популярность ей принесла роль Марисабель, дочери Марианны и Луиса Альберто в сериале "Богатые тоже плачут". Также она известна по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая Роза", Моники в "Диком сердце", Арианы Вальтиерры в "Золотой клетке", Саломеи в "Страсти по Саломее", Хоселин де Сервантес-Браво в "Жестоком мире", Луизы Санчес Фуэнтес в "Соледад", Барбара в "Донья Барбара" и многих других.

Напомним, в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза

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Источник: Сегодня
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