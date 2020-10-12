Умерла звезда третьего фильма про Джеймса Бонда Маргарет Нолан

Актрисе было 76 лет

В возрасте 76 лет ушла из жизни актриса Маргарет Нолан, сыгравшая в культовом фильме про агента 007 "Голдфингер" с Шоном Коннери. Грустной новостью поделился сын звезды Оскар Дикс. По его словам, Нолан ушла из жизни еще 5 октября, сообщает Daily Mail.

Ее смерть также подтвердил режиссер Эдгар Райт на своей странице в Twitter.

Помимо того, что Маргарет снялась в фильме про Джеймса Бонда вместе с Шоном Коннери, она также была известна своей ролью в киноленте "Вечер трудного дня", где снялись участники The Beatles. Картина вышла на экраны в 1964 году и заняла второе место по кассовым сборам после "Голдфингера".

Маргарет Нолан Фото: twitter.com/edgarwright

Маргарет Нолан родилась 29 октября 1943 года в Сомерсете, но выросла в Лондоне. Начала свою карьеру в качестве модели по имени Вики Кеннеди в начале 60-х, но вернулась к своему настоящему имени, когда начала активно сниматься в кино.

После ее культового появления в "Голдфингере", Маргарет позже позировала для журнала Playboy, а также снялась в музыкальном фильме 1965 года Ferry Cross The Mersey.

Ранее мы сообщали, что ушла из жизни девушка агента 007 Дайана Ригг. Напомним, умер основатель легендарной рок-группы Van Halen.

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