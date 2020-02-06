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Умный бюстгальтер и услуги брачного агентства: странные подарки для номинантов на "Оскар 2020"

Американская киноакадемия ежегодно радует номинантов интересными и креативными подарками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
"Оскар 2020"
"Оскар 2020"
Фото: Getty Images

Всего через несколько дней мир узнает лауреатов ежегодной премии "Оскар-2020". Пока только известны имена главных претендентов на премию, о которых мы подробно писали в своем материале ранее.

Смотрите подробности о том, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Ежегодно Американские киноакадемики дарят главным претендентам на "Оскар" довольно неоднозначные подарки. В прошлом году, например, номинанты получили конфеты с коноплей и туалетный вантуз. В этом году организаторы премии особенно постарались.

Итак, в этом году стоимость одного подарочного набора составит более 200 тысяч долларов, пишет Independent.

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В этот набор входят: 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уик-энд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое.

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Но многих заинтересовали довольно интересные подарки: например, специальная система для сбора мочи., шоколадный трюфель с экстрактом конопли, а также умный бюстгальтер, который с помощью специальных датчиков сможет безошибочно определить размер груди.

Напомним,что Американская киноакадемия попала в скандал из-за обнародования в Twitter фейкового списка победителей премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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