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Underhill European Music Festival 2019: где и когда пройдет фестиваль

Фестиваль пройдет в поселке Подгорье Ивано-Франковской области 15 и 16 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Underhill European Music Festival Фото: пресс-служба
Underhill European Music Festival
Фото: пресс-служба

В поселке Подгорье Ивано-Франковской области 15 и 16 июня состоится музыкальный фестиваль – Underhill European Music Festival. Событие объединит различные течения современной электронной и поп-музыки, исполнителей из Украины и Европы.

Организаторы готовят три уникальные тематические сцены: UnderDay, UnderNigth и UnderGround, которые будут работать в режиме днем ​​и ночью. На территории мероприятия также расположится кемпинг, лаунж-зона с удобными креслами, 40-метровый фуд-корт и даже маленький аэродром для частных самолетов.

Underhill European Music Festival Фото: пресс-служба
Underhill European Music Festival Фото: пресс-служба

Дневной отрыв обеспечат яркие представители украинского шоу-бизнеса, такие как Друга Ріка, Бумбокс, Скай, MOZGI, Оля Полякова, DZIDZIO, Скрябин & YURCASH Беz Обмежень. Ночью власть перейдет к королям электронной музыки: ARTBAT, James Zabiela, DJ Lutique, Kolya Liner, T-Zhuk, Key M, Gonivo rec, MalYar и др.

Разнообразие музыкальных жанров дополнят представители андеграунда: YUKO, группа [O], Spiral (live), Lime Kid, Revolium, GG Гуляй Город, Shkel & Rose, IPUNKZ и др. А также зарубежные звезды James Zabiela, DJ Aphrodite, Ferry Corsten и Nadav Dagon.

Кроме непрерывного музыкального праздника участников ждет невероятное шоу самолетов в исполнении латвийского пилотного коллектива Baltic Bees. В течение двух дней гости из Прибалтики продемонстрируют чудеса авиационной акробатики, которыми восхищается весь мир. Любители экстрима могут попасть на фестиваль бесплатно. Но есть одно условие: надо зайти с неба, то есть спуститься на территорию мероприятия на парашюте или самолете.

Напомним, организаторы ежегодного фестиваля Atlas Weekend начали объявлять хедлайнеров на мероприятии в этом году. Они уже успели назвать имена 26 артистов, которые выступят в рамках четырех дней фестиваля. Отметим, что в в 2018 году за шесть дней фестиваля Atlas Weekend на семи сценах выступили более 200 артистов. 

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Источник: Сегодня
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