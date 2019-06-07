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Уникальная выставка и новый состав группы: как прошел концерт "Бумбокса" Family Show

На главной сцене прошел мастер-класс барабанщика "Бумбокс" Александра Люлякина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:08
5 июня состоялся концерт "Бумбокс" на Арт-заводе "Платформа"
5 июня состоялся концерт "Бумбокс" на Арт-заводе "Платформа"
Фото: Надя Белик

5 июня в Киеве на Арт-заводе "Платформа" группа "Бумбокс" провела большую семейную вечеринку. Перед концертом состоялось открытие выставки, посвященной истории группы. Внутри арт-дома – 15 лет истории группы: множество фотографий "Бумбокса" разных лет, напечатанная на большом формате Родина-Мать и виниловая пластинка, плакаты, эскизы, обложки альбомов, оригиналы текстов песен, личные вещи музыкантов и реквизит из клипов.

Там же в здании выставки прошел мастер-класс Диджея Валика, который в течение часа рассказывал о работе над музыкой в ​​группе "Бумбокс", как играть на вертушках, как на музыкальном инструменте, также ответил на вопросы гостей.

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Кроме того, на главной сцене прошел мастер-класс барабанщика "Бумбокс" Александра Люлякина. Он сыграл несколько песен, ответил на вопросы барабанщиков и фанов, и разыграл барабанную установку. Новенькие барабаны выиграла десятилетняя Катя Кузякина, которая сыграла песню Бумбокса "Твій на 100%".

Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
Выставка-музей группы "Бумбокс"
Фото: Надя Белик
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К Family Show команда "Бумбокса" подготовила новый мерч – стикер-паки, яркие носки, футболки, сумки, постеры. Вместе с мерч можно было приобрести винилы группы, к набору которых добавился только что изданный на виниле альбом "Меломания".

"Бумбокс" выступили в новом расширенном составе – это семь музыкантов. Концерт длился два с половиной часа, команда сыграла 25 песен – хиты из предыдущих альбомов, а также будущего альбома "Тайный код: Рубикон".

Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
Концерт "Бумбокс" Family Show
Фото: Надя Белик
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Напомним, 4 апреля состоялась премьера совместной песни Тины Кароль и группы "Бумбокс" – "Безодня".

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