Ушел из жизни известный советский режиссер-документалист

Причина смерти Игоря Беляева не называется

Игорь Беляев. Фото: tvmuseum.ru

26 июля на 87-м году жизни скончался советский и российский режиссер документального кино, сценарист Игорь Беляев. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

"Да, Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Прощание пройдет в субботу в Доме кино", – проинформировали в Союзе кинематографистов.

Где будет похоронен режиссер, пока неизвестно.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Б. В. Щукина. Однако свою трудовую деятельность он начал следователем краевой прокуратуры.

Беляев – автор свыше 100 документальных фильмов. Среди наиболее известных работ режиссера – "Кратчайшее расстояние", "Весенний дождь", "Сахалинский характер", "Путешествие в будни", "Частная хроника времен войны", "Стратегия победы", "Процесс", "Приглашение к празднику".

Особое место в творчестве Беляева занимали киноленты о войне: "Священная война", "Дорога в ад", "Собачий вальс", "Вся война", "Операция без названия", "Опаснее врага", "Настоящая война", "Кавказский крест". Его картины не раз становились призерами и лауреатами различных кинофестивалей.

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