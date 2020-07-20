Ушел из жизни известный телеведущий и синоптик Александр Беляев

Александр Беляев давно боролся с онкологическим заболеванием

Популярный российский телеведущий прогноза погоды и географ-гидролог Александр Беляев скончался в возрасте 71 года. Долгое время Александр Беляев пытался победить онкологическое заболевание. О смерти Александра Беляева написал в Twitter телеведущий Андрей Малахов.

Умер Александр Беляев Фото: Скриншот из YouTube

Известно, что восемь лет назад у Александра Беляева врачи диагностировали бронхогенный рак. Болезнь повлекла за собой осложнения, в том числе и на нервную систему телеведущего. После продолжительной терапии и восстановления Александру Беляеву стало лучше, однако в мае его состояние резко ухудшилось. Александр Беляев перенес тяжелую операцию в июле этого года. Также состояние болезни усложнилось диабетом второго типа. В ночь на 20 июля Александр Беляев попал в реанимацию и вскоре стало известно о его смерти.

Александр Беляев – выпускник географического факультета МГУ по специальности "Гидрология суши". Вскоре он защитил кандидатскую диссертацию и стал заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. В марте 1998 года Александр Беляев был одобрен в качестве ведущего прогноза погоды популярного телеканала. С тех пор телеведущий обрел большую популярность и завоевал любовь телезрителей.

Сегодня также стало известно, что 30-летний звезда фильма "Атака титанов" покончил жизнь самоубийством.

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