Ушел из жизни звезда сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона" Брент Карвер

Лауреат "Тонни"скончался в своем доме в Канаде

Знаменитый канадский актер, лауреат премии "Тонни" Брент Карвер умер в возрасте 68 лет. О смерти актера сообщает New York Post со ссылкой на заявление семьи актера. Большому кругу зрителей Брент Карвер знаком по его ролям в полицейском комедийном сериале "Строго на юг" и фантастическому сериалу "Сумеречная зона".

"Наша семья делится новостями о смерти Брента Карвера 4 августа дома в Кранбруке, Британская Колумбия, его месте рождения и любимом месте на Земле", – говорится в заявлении семьи.

Причина смерти Брента Карвера не сообщается.

Брент Карвер Фото: Getty Images

Брент Карвер – известный театральный актер, который сыграл во многих бродвейских постановках. За главную роль в постановке "Поцелуй женщины-паука" Брент Карвер был удостоен престижной театральной премии "Тонни".

Кроме этого он снимался в телесериалах и кино. В 2014 году Брент Карвер сыграл роль брата Лоренцо в экранизации "Ромео и Джульетта", также актер снялся в фильмах "Арарат", "В глубине", "Любовь и воровство" и многих других.

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