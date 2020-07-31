Ушла из жизни известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная"

Оксана Воронина была одной из самых талантливых актрис Украины

Знаменитая украинская актриса театра, кино и телевидения Оксана Воронина скончалась в возрасте 53 лет. О смерти актрисы стало известно 30 июля из заявления на Facebook-странице Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Оксана Воронина проработала в театре почти 20 лет, а в последние годы боролась с непростым недугом.

"Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни. В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей", – говорится в заявлении Театра имени Леси Украинки.

Актриса Оксана Воронина Фото: facebook.com

Прощание с актрисой состоится в субботу, 1 августа.

Оксана Воронина родилась в 1967 году и с 1986 года связала свою жизнь с актерским мастерством, поступив в Киевский национальный университет театра кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. С 1990 года Оксана Воронина была в труппе Белгородского государственного академического театра имени Щепкина, а с 2001 года работала в академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Оксана Воронина снялась в таких известных сериалах, как "Крепостная", где она сыграла маму Афанасия, "Женский доктор", "Возвращение Мухтара (7 и 8 сезоны). Также Оксана Воронина снялась в предстоящем фильме-дебюте Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который стал самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах.

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