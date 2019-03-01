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Успешный сериал "Бруклин 9-9" продлили на седьмой сезон

После пятого сезона сериал закрыли, но потом вновь продлили

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
"Бруклин 9-9" продлен на новый сезон
"Бруклин 9-9" продлен на новый сезон
Фото: YouTube

На фоне невеселых новостей о том, что часть сериалов закрывается, поклонники криминальной комедии "Бруклин 9-9" увидят своих любимых героев уже в конце 2019 года. Канал NBC продлил сериал на седьмой сезон.

Ранее производством занимался канал Fox, однако из-за падения рейтингов руководство закрыло сериал после пятого сезона, а затем передало права на него NBC. 

"Бруклин 9-9" рассказывает о детективах полицейского участка 9-9 в Нью-Йорке. Каждый из сотрудников обладает своим неповторимым характером, достоинствами и недостатками, научившись принимать которые, они все стали одной дружной командой под руководством жесткого и бескомпромиссного капитана Рэя Холта.

Главные роли исполнили Энди Сэмберг ("7 дней в аду"), Андре Брогер ("Мгла"), Терри Крюс ("Все ненавидят Криса"), Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо и Стефани Беатриз.

Напомним, сериал "Двойник" закрывают после второго сезона. Также культовый сериал "Беверли Хиллз" перезагрузят с оригинальным актерским составом.

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сериал сезон Бруклин 9-9
Источник: Сегодня
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