Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Успешный сериал закрывают после второго сезона

Создателям шоу маловато зрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Кадр из сериала "Двойник"
Кадр из сериала "Двойник"
Фото: YouTube

С Нового года многие сервисы закрывают свои сериалы. Так, компания Hulu решила закрыть проект "Первые" после первого сезона. Не повезло и научно-фантастическому триллеру "Двойник" с Дж.К. Симмонсом в главной роли. Сериал был очень хорошо принят критиками и зрителями, получив 100% рейтинг "свежести" на портале Rotten Tomatoes. Однако эта история скоро закончится, так как канал Starz решил закрыть сериал после двух сезонов из-за недостаточного количества зрителей.

По сообщению Deadline, студия MRC искала другие платформы, которые могли бы выкупить права на сериал и продолжить съемки, но желающих не оказалось. Сам канал изначально планировал заказать только два сезона и за неимением других покупателей принял решение закрыть "Двойника" после премьеры заключительного эпизода, которая состоится уже в это воскресенье, 17 февраля.

В картине мы видим Говарда, работающего на большую, влиятельную организацию, в которой он представляет собой не более чем, винтик в системе. Его жизнь и место в мире круто меняются, когда он узнает, что его агентство охраняет переход в параллельное измерение. В альтернативном мире Говард встречает своего двойника, который, в отличие от него, служит в разведке.

Напомним, проект "Стэн против сил зла" закрывают после третьего сезона. Также знаменитый ситком "Американская семейка" завершится после одиннадцатого сезона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Чад Майкл Мюррей сыграет злодея в сериале "Ривердейл" Появился трейлер нового мини-сериала Джорджа Клуни "Уловка-22" Вышел крутой трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме"
сериал двойник серии
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Популярные статьи

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляFun

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

Новости партнеров

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени