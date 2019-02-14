Успешный сериал закрывают после второго сезона

Создателям шоу маловато зрителей

Кадр из сериала "Двойник" Фото: YouTube

С Нового года многие сервисы закрывают свои сериалы. Так, компания Hulu решила закрыть проект "Первые" после первого сезона. Не повезло и научно-фантастическому триллеру "Двойник" с Дж.К. Симмонсом в главной роли. Сериал был очень хорошо принят критиками и зрителями, получив 100% рейтинг "свежести" на портале Rotten Tomatoes. Однако эта история скоро закончится, так как канал Starz решил закрыть сериал после двух сезонов из-за недостаточного количества зрителей.

По сообщению Deadline, студия MRC искала другие платформы, которые могли бы выкупить права на сериал и продолжить съемки, но желающих не оказалось. Сам канал изначально планировал заказать только два сезона и за неимением других покупателей принял решение закрыть "Двойника" после премьеры заключительного эпизода, которая состоится уже в это воскресенье, 17 февраля.

В картине мы видим Говарда, работающего на большую, влиятельную организацию, в которой он представляет собой не более чем, винтик в системе. Его жизнь и место в мире круто меняются, когда он узнает, что его агентство охраняет переход в параллельное измерение. В альтернативном мире Говард встречает своего двойника, который, в отличие от него, служит в разведке.

Напомним, проект "Стэн против сил зла" закрывают после третьего сезона. Также знаменитый ситком "Американская семейка" завершится после одиннадцатого сезона.

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