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Успей посетить: Выставку Ukraine WOW продлили до 29 февраля

Организаторы подготовили для посетителей несколько сюрпризов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Выставка Ukraine WOW
Выставка Ukraine WOW
Фото: Ukraine WOW

За полтора месяца интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале посетили рекордные 150 000 человек. Из-за большого количества запросов и просьб, выставку продлили до 29 февраля 2020 года.

Организаторы подготовили для посетителей несколько обновлений. Таким образом, теперь каждый может управлять одной из самых больших инсталляций Ukraine WOW — диаграммой — например, запускать в ней поезда, включать маяк, ветряные мельницы. Также теперь можно выйти на ринг с легендарным украинским боксером Александром Усиком, надев VR-очки.

Ukraine WOW знакомит зрителя с Украиной так, будто он путешествует с ней в поезде. Это 3900 кв.м. интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от оригиналов Малевича и Архипенко до стены из янтаря и построенного в выставочном пространстве тоннеля любви; от уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко; от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой можно летать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" — самую мощную доменную печь в Европе.

  • Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".
  • Когда: 12 января – 29 февраля (понедельник выходной), 11:00-20:00.
  • Вход стоит 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий — бесплатно при наличии удостоверения.
  • Все средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты "Укрзализныци".

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых доступных странах для отдыха.

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