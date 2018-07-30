"Ужасающие секреты истории Вестероса": появилась информация о спин-оффе "Игры престолов"

Сериал начнут снимать в январе 2019 года

Кадр из сериала "Игра престолов"

Недавно создатели популярного сериала "Игра престолов" признались, что намерены выпустить еще пять спин-оффов, которые будут сюжетно связаны с оригинальным проектом. Теперь же канал HBO поделился подробностями производства первого сериала-ответвления от "Игры престолов".

Программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что съемки нового проекта стартуют уже в январе 2019 года, сообщает Deadline. Это будет приквел, над сценарием которого работали сам Джордж Мартин и соавтор франшизы "Kingsman" Джейн Голдман.

Действие предыстории развернется за тысячу лет до событий "Игры престолов". По словам создателей, мы узнаем "ужасающие секреты истории Вестероса, истинное происхождение белых ходоков, тайны Востока и легенду дома Старков".

Однако, режиссера и актерского состава у проекта пока нет. Но естественно, никто из состава "Игры престолов" в приквеле не появится. По словам Кейси Блойса, акцент будет сделан на сильных женских персонажах. Также на днях стало известно и то, что восьмой (заключительный) сезон "Игры престолов" выйдет в эфир в первой половине 2019 года.

Напомним, ранее писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал о сериале-приквеле.