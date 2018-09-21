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Ужасы и романтика: ТОП-6 лучших экранизаций романов Стивена Кинга

"Король ужасов" давно завоевал сердца любителей хорроров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
&quot;Зеленая миля&quot;. Фото: cont.ws
"Зеленая миля". Фото: cont.ws

Его называют "Королем ужасов", и не случайно – Стивен Кинг написал множество романов и новелл, которые стали основой для хорроров и триллеров. Сегодня, 21 сентября писатель отмечает свой 71-й День рождения. Мы предлагаем вспомнить самые яркие, жуткие и глубокие экранизации его романов. Итак, полетели...

"Сияние" 1980

Этот фильм можно считать культовым представителем фильмов ужасов, который занял место во всевозможных рейтингах зрителей и кинокритиков. Однако Кингу фильм Кубрика совсем не понравился. Он называет его худшей из экранизаций его книг

По сюжету Джек Торренс со своей семьей приезжает в уединенный отель, чтобы присматривать за ним во время мертвого сезона. Многие события фильма можно угадать с первых минут. Фильм держит в напряжении до последней минуты.

"Побег из Шоушенка" 1994

Это, наверное, самая известная экранизация Стивена. Это история Энди Дюфрейна, незаслуженно обвиненного в смерти своей жены. Вместо того, чтобы опускать руки и мириться с жестокостью и беззаконием придумывает и воплощает в жизнь дерзкий план побега. Картина получила семь номинаций на "Оскар" основана на рассказе в 120 страниц!

"Зеленая миля" 1999

Это не менее популярная драма о буднях отделения американской тюрьмы, в котором отбывают свои последние дни заключенные-смертники. В фильме много религиозных отсылок: главный герой Джон Коффи (его инициалы  J. C.), который ищет во всех только хорошее, способен исцелять больных и прощать самых отъявленных гадов, умирает за чужие грехи. Кстати, в картине сыграл и Том Хэнкс, который также был хорошим парнем-охранником. Фильм получил четыре номинации на "Оскар".

"1408" 2007

Картина считается одной из самых успешных экранизаций произведений Кинга и одним из лучших фильмов с Джоном Кьюсаком в главной роли. Также отснято несколько финалов фильма.

По сюжету писатель Майк Энслин, специализирующийся на проверке достоверности мистических городских легенд, заселяется в комнату 1408 отеля "Дельфин". У номера плохая слава: считается, что человек, войдя в него лишь на мгновение, может умереть мучительной смертью. 

"Тайное окно" 2004

Писатель Морт Рейни живет в доме на берегу. Его жизнь сопровождают неудачи: развод с женой, да и с творчеством в последнее время не ладится. Ко всему этому добавляется появление в его жизни загадочного и опасного Кокни Шутера, обвиняющего писателя в плагиате. Закрутил же Кинг с этой историей! Еще и Морта Рейни сыграл Джонни Депп.

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"Оно" 1990

Страшная книга и страшный фильм. В 2-часовой экранизации одноименного романа, клоун Пеннивайз, олицетворяющий собой детские страхи главных героев, совершает чудовищные убийства. Сплотившись, ребята справляются со злым монстром, но много лет спустя события начинают повторяться. У героя Тима Карри, клоуна-убийцы, есть реальный прототип — серийный маньяк Джон Уэйн Гейси, завлекавший своих жертв на детских праздниках в образе клоуна Пого. Кто помнит, фильм еще раз пересняли в прошлом году, это еще страшнее. А теперь готовится и вторая часть "Оно 2".

Напомним, стриминговая компания Netflix, которая своими сериалами просто завоевала сердца и время зрителей, заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла.

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Источник: "Сегодня"
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