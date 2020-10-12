В Британии возобновили съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном: фото

Совсем недавно актер переболел COVID-19

В Ливерпуле возобновили съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. В сентябре работа над картиной Мэтта Ривза была приостановлена из-за того, что Паттинсон заразился коронавирусом. Теперь с британцем все хорошо и он вернулся к работе.

Издание Daily Mail опубликовало свежие кадры, снятые накануне у Зала Святого Георгия в центе английского города. Это место стало локацией для сцены похорон. На снимках видно самого Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна, а также второстепенных персонажей.

Фото: Daily Mail

34-летний актер, одетый в элегантное шерстяное пальто, выходит из машины, похожей на винтажную версию бэтмобиля. Актеры массовки несут венки к зданию. В перерывах все носят защитные маски.

Фото: Daily Mail

Напомним, что в фильме "Бэтмен", помимо Роберта Паттинсона, появятся Пол Дано, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие. В конце августа был опубликован первый тизер-трейлер "Бэтмена".

Ранее студия Warner Bros. сообщила, что премьера картины была перенесена на март 2022 года из-за пандемии коронавируса.

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