В Чехии умер обладатель "Оскара" Иржи Менцель

Его фильм "Поезда под пристальным вниманием" выиграл награду за "лучший фильм на иностранном языке"

Ушел из жизни чешский режиссер, лауреат премии "Оскар" Иржи Менцель. Кинематографист умер в возрасте 82 лет на своей родине, в кругу семьи. О смерти Иржи Менцеля сообщила его супруга Ольга в Instagram. Ольга опубликовала слайдшоу, состоящее из фотографий и видео, снятых при жизни Иржи Менцеля, и сопроводила публикацию трогательным текстом.

Иржи Менцель Фото: Getty Images

Ольга написала, что последние три года для Иржи Менцеля оказались непростыми. В 2017 году ему сделали сложную операцию на головном мозге, которая продлилась несколько часов. После операции Иржи Менцель остался в инвалидном кресле.

"Спасибо за каждый день, когда я могла быть с тобой. Это было исключительно. Спасибо за трудные последние три года. Ты продолжал мне помогать. Со всей твоей храбростью, вкусом и необычайной волей к жизни и юмором", – написала Ольга.

Иржи Менцель – одна из ведущих личностей чешского кинематографа новой волны 60-х годов. В свое время он обрел такую же известность, как и Милош Форман и Вера Хатилова. За свой фильм "Поезда под особым наблюдением", выпущенный в 1966 году, Иржи Менцель получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Картина рассказывает о подростке по имени Милош Грма, который работает на вокзале в оккупированной немцами Чехословакии во время Второй мировой войны и стремиться стать похожим на своих взрослых приятелей.

В 2013 году Иржи Менцель со своим оскароносным фильмом посетил Одесский международный кинофестиваль, где также провел мастер-класс.

Ранее мы сообщали, что на 75-м году жизни умерла звезда фильма "Доживем до понедельника".

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