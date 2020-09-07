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В Чехии умер обладатель "Оскара" Иржи Менцель

Сегодня, 14:47

Его фильм "Поезда под пристальным вниманием" выиграл награду за "лучший фильм на иностранном языке"

Ушел из жизни чешский режиссер, лауреат премии "Оскар" Иржи Менцель. Кинематографист умер в возрасте 82 лет на своей родине, в кругу семьи. О смерти Иржи Менцеля сообщила его супруга Ольга в Instagram. Ольга опубликовала слайдшоу, состоящее из фотографий и видео, снятых при жизни Иржи Менцеля, и сопроводила публикацию трогательным текстом.

Иржи Менцель
Иржи Менцель
Фото: Getty Images

Ольга написала, что последние три года для Иржи Менцеля оказались непростыми. В 2017 году ему сделали сложную операцию на головном мозге, которая продлилась несколько часов. После операции Иржи Менцель остался в инвалидном кресле.

"Спасибо за каждый день, когда я могла быть с тобой. Это было исключительно. Спасибо за трудные последние три года. Ты продолжал мне помогать. Со всей твоей храбростью, вкусом и необычайной волей к жизни и юмором", – написала Ольга.

Иржи Менцель – одна из ведущих личностей чешского кинематографа новой волны 60-х годов. В свое время он обрел такую же известность, как и Милош Форман и Вера Хатилова. За свой фильм "Поезда под особым наблюдением", выпущенный в 1966 году, Иржи Менцель получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Картина рассказывает о подростке по имени Милош Грма, который работает на вокзале в оккупированной немцами Чехословакии во время Второй мировой войны и стремиться стать похожим на своих взрослых приятелей.

В 2013 году Иржи Менцель со своим оскароносным фильмом посетил Одесский международный кинофестиваль, где также провел мастер-класс.

Ранее мы сообщали, что на 75-м году жизни умерла звезда фильма "Доживем до понедельника".

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