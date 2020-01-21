В четвертой "Матрице" появится один из ключевых злодеев в предыдущих частях

Детали пока не разглашаются

Кадр из фильма "Матрица" Фото: YouTube

Недавно стало известно, что готовится четвертая часть "Матрицы", в которой появится молодая версия Нео. Но это только начало сюрпризов. Оказывается, в картине появится еще один персонаж – злодей по имени Меровинген в исполнении французского актера Ламберта Уилсона. Об этом сообщает Geek Tyrant.

Хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан, смотрите подробности:

Сообщается, что Меровинген вернется в четвертом фильме франшизы "Матрица" вместе с центральными героями Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс).

Как известно, этот персонаж фигурировал во второй части. Под указанным именем скрывалась могущественная программа внутри системы, торгующая информацией, эдакая виртуальная форма босса мафии или наркокартеля. Меровинген управлял информационным трафиком вместе со своей женой Персефоной, которую играла Моника Беллуччи (о ее возвращении пока не говорится).

Релиз фильма "Матрица 4", которую снимает Лана Вачовски, намечен на май 2021 года.

Напомним, что актер Киану Ривз уже ознакомился со сценарием четвертой части "Матрицы", о работе над которой объявили недавно.

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