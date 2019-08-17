В день рождения Кузьмы Скрябина TAYANNA представила кавер на песню "Дельфины"

Авторскую версию хита певица представила 17 августа

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая накануне рассказала всю правду об отношениях с Филиппом Коляденко, презентовала кавер на песню группы Скрябин – Дельфіни. Свою версию композиции артистка приурочила к 51-му дню рождения Кузьмы.

Сегодня, 17 августа, свой день рождения мог отметить легендарный украинский исполнитель Кузьма Скрябин, который 4,5 года назад погиб в ДТП. В эту субботу украинцы чтут память артиста, публикуют теплые снимки и слова благодарности в социальных сетях. TAYANNA же порадовала поклонников Скрябина кавером на песню Дельфіни.

Версия известной композиции появилась в Youtube сегодня. "Это песня о дельфине, который приплывает на помощь, когда тебе она нужна. Все как в жизни", – прокомментировала Таянна свое восприятие хита.

Скрябін — Дельфіни [cover by TAYANNA]:

Скрябін — Дельфіни:

ТОП-5 лучших каверов на песни Кузьмы Скрябина слушайте здесь.

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