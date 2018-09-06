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В духе Агаты Кристи: Дэниэл Крэйг сыграет современного Пуаро

Актер из агента 007 переквалифицируется в детектива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
Дэниел Крейг. Постер к фильму
Дэниел Крейг. Постер к фильму

Звезда бондианы Дэниел Крейг, который сыграет и в новом фильме агента 007, исполнит главную роль в детективном проекте "Knives Out" ("Нож наготове"). Режиссером фильма выступит постановщик "Последних джедаев" Райан Джонсон, сообщает Deadline.

Отмечается, Джонсон написал сценарий и теперь запускает его в производство вместе с давним партнером — продюсером Рэмом Бергманом. Дэниэл Крэйг воплотит образ частного сыщика.

По словам Райана, это будет классический детектив в духе Агаты Кристи. Герой Крэйга будет расследовать загадочное убийство.

"Он — актер необычайного диапазона. И мы с нетерпением ждем начала работы с ним, чтобы представить публике нового Пуаро", — отмечает режиссер.

Съемки запланированы на ноябрь. Поскольку Дэнни Бойл внезапно покинул 25-й фильм о Бонде и производство временно застопорилось из-за поисков нового постановщика, у Крэйга образовалось окно в рабочем графике, которое он и заполнит съемками у Джонсона. Студии-дистрибьютора у проекта пока нет. Соответственно даты релиза тоже.

Напомним, Дэниела Крэйга назвали самым некрасивым из всех Бондов

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Источник: "Сегодня"
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