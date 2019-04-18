В Эдинбурге застрелили звезду фильма "На игле-2" Брэдли Уэлша

Актера убили возле его дома выстрелом в голову

Умер Брэдли Уэлш Фото: twitter/LiamRudden

Появилась информация, что в шотландском городе Эдинбург убили актера фильма "Т2 Трейнспоттинг", ставшем продолжением ленты "На игле", Брэдли Уэлша. Об этом сообщает The Gurdian.

Сообщается, что актер был застрелен возле собственного дома. Нападавший выстрелил 42-летнему мужчине в голову.

Трагический инцидент произошел вечером 17 апреля. Актер скончался после прибытия скорой помощи. Его раны были не совместимы с жизнью. О нападавшем пока ничего не известно.

Стоит отметить, что Уэлш был профессиональным боксером. В 2017 году мужчина сыграл мистера Дойла, владельца подпольных эдинбургских борделей в фильме "Т2 Трейнспоттинг".

Напомним, ранее стало известно, что умерла юная британская актриса Майя-Лесия Нейлор. Девушке было всего 16 лет.

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