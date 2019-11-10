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"В фильме все очень честно": Ирма Витовская о теме эмиграции в фильме "Мої думки тихі"

Картина "Мої думки тихі" стала фильмом-открытия кинофестиваля "Корона Карпат"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:54
Ирма Витовская
Ирма Витовская
Фото: пресс-служба

В украинском фильме "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича затрагивается проблема эмиграции. Об этом сказала актриса Ирма Витовская, отвечая на вопрос корреспондента Сегодня на открытии кинофестиваля "Корона Карпат" в Трускавце.

Также смотрите видео о том, как презентовали фильм "Домой":

Артистка сыграла в этом фильме маму главного героя.

"Нельзя лукавить, такая проблема есть. И, наверное, эта тема и затрагивается, потому, что в фильме все очень честно. Мы всегда хотим казаться лучше, чем есть на самом деле. Мы все добрые, у нас у всех свои причины защищать себя. И, собственно, изменение самих себя, даст возможность нашей молодежи воплотить свои мечты. И тут вопрос ко всем с низу и к верху – ответственность должны чувствовать все", – сказала актриса.

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Напомним, ранее в разговоре с журналистом "Сегодня" Ирма Витовская рассказала о том, как ей предложили снятся в фильме "Мої думки тихі", а также об эмиграции, политической деятельности и впечатлениях от американского сериала "Чернобыль".

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фильм Ирма Витовская Корона Карпат Мої думки тихі
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