В "Игру престолов" вернут погибших героев

В восьмом сезоне появятся персонажи, которые погибли в предыдущих сезонах

Джейсон Момоа в роли Кхала Дрого. Кадр из сериала "Игра престолов"

Создатели сериала "Игра престолов", который выйдет в эфир в апреле 2019 года, уже сняли эпизод, в котором "оживили" погибших персонажей предыдущих сезонов. Об этом пишет Winter Is Coming.

Уже известно, что в съемках принял участие Шон Бин, сыгравший Неда Старка. В то же самое время в Белфаст, где проводились съемки, приехал актер Джейсон Момоа, исполнивший роль Кхала Дрого. Однако его появление в сериале вновь пока не подтверждено.

По информации издания, эпизоды с умершими персонажами не войдут в восьмой сезон сериала, а будут показаны отдельно, войдя в новое издание всех сезонов. Оно будет показано после завершения всего сериала.

Напомним, ранее 59-летний актер Шон Бин в интервью The Hollywood Reporter проговорился, что канал HBO тихонько снял специальный эпизод, который воссоединил бывших и нынешних звезд "Игры престолов". Также актер рассказал некоторые подробности съемок проекта.

Также Шон Бин поделился с поклонниками своим предположением того, кто из Дома Старков доберется до финала "Игры престолов" живым.