В Каннах показали украинский фильм "Домой" Наримана Алиева
Фильм поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд"
22 мая на Каннском кинофестивале 2019 состоялась премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд".
Какие украинские фильмы заинтересовали гигантов киноиндустрии в Каннах:
"Спасибо организаторам Каннского кинофестиваля за возможность показать свой фильм в программе "Особый взгляд". Я даже представить не мог, что мою картину будут показывать в Каннах, и я счастлив, что здесь, в зале Дебюсси, будет звучать мой родной крымскотатарский язык. Мне больно за происходящее в Крыму, я не могу молчать об Олеге Сенцове и обо всех крымских татарах и украинцах, заключенных в России из-за того, что они борются за сохранение своей нации. Спасибо всем за поддержку!" – сказал режиссер картины во время презентации фильма.
Он отметил, что для него это очень важный фильм, поскольку в зале "Дебюсси" будет слышен его родной язык. "Домой" снят на трех языках: крымскотатарском, украинском и русском.
Действие фильма происходит в современной Украине. По сюжету Назим погиб на войне на Донбассе. Его отец Мустафа, верующий мусульманин, приезжает за телом Назима, которого хочет похоронить в Крыму. Он настаивает, чтобы с ним поехал младший сын Алим, потерявший связь с традициями своего народа. Главные роли исполнили Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов.
Напомним, также в рамках Каннского кинофестиваля 2019 пройдет премьерный показ документального фильма о Формуле E, продюсером которого выступил Леонардо Ди Каприо.
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