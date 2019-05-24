В Каннах показали украинский фильм "Домой" Наримана Алиева

Фильм поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд"

В Каннах показали украинский фильм "Домой" / facebook.com/festivaldecannes

22 мая на Каннском кинофестивале 2019 состоялась премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд".

Какие украинские фильмы заинтересовали гигантов киноиндустрии в Каннах:

"Спасибо организаторам Каннского кинофестиваля за возможность показать свой фильм в программе "Особый взгляд". Я даже представить не мог, что мою картину будут показывать в Каннах, и я счастлив, что здесь, в зале Дебюсси, будет звучать мой родной крымскотатарский язык. Мне больно за происходящее в Крыму, я не могу молчать об Олеге Сенцове и обо всех крымских татарах и украинцах, заключенных в России из-за того, что они борются за сохранение своей нации. Спасибо всем за поддержку!" – сказал режиссер картины во время презентации фильма.

Нариман Алиев / facebook.com/festivaldecannes

Он отметил, что для него это очень важный фильм, поскольку в зале "Дебюсси" будет слышен его родной язык. "Домой" снят на трех языках: крымскотатарском, украинском и русском.

Ахтем Сеитаблаев / facebook.com/festivaldecannes

Действие фильма происходит в современной Украине. По сюжету Назим погиб на войне на Донбассе. Его отец Мустафа, верующий мусульманин, приезжает за телом Назима, которого хочет похоронить в Крыму. Он настаивает, чтобы с ним поехал младший сын Алим, потерявший связь с традициями своего народа. Главные роли исполнили Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов.

Ремзи Билялов / facebook.com/festivaldecannes

Напомним, также в рамках Каннского кинофестиваля 2019 пройдет премьерный показ документального фильма о Формуле E, продюсером которого выступил Леонардо Ди Каприо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram