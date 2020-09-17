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В Карпатах снимают гангстерскую семейную комедию "Коза Ностра"

Сегодня, 16:23

Появились первые снимки со съемочной площадки

В Карпатах начались съемки гангстерской семейной комедии "Коза Ностра" совместного производства Украины и Италии. В фильме главную роль играет Ирма Витовская, которая ранее покрасила волосы в неожиданный цвет для съемок.

Примечательно, что еще в 2017 году проект "Коза Ностра" прошел в престижный конкурс MIA TV Drama Series Pitching Forum в Риме, и теперь, три года спустя, в живописных Карпатах начался съемочный период. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице FILM.UA.

Ирма Витовская на съемках фильма "Коза Ностра"
Ирма Витовская на съемках фильма "Коза Ностра"
Фото: facebook.com/film.ua

В центре сюжета – итальянский мафиози Фредо Лаган, который только вернулся из тюрьмы и не в курсе всех событий, происходящих вокруг. Кроме того, что у его бизнеса серьезные проблема, его семья переживает не лучшие времена. Однако домработница Влада Коза поможет Фредо вернуть все на место: восстановить отношения с детьми и наладить дела с бизнесом.

Параллельно мы увидим сюжетную линию старшего сына Фредо, брутального Луки, который мечтает пойти по стопам отца, а тем временем его младший брат по имени Джанни совершенно не планирует связывать свою жизнь с криминалом. Дочка Фредо, бунтарка Франческа пытается избегать прошлого ее отца и имеет свои, современные взгляды на жизнь.

Съемки фильма "Коза Ностра"
Съемки фильма "Коза Ностра"
Фото: film.ua

Съемки комедии также пройдут на Сицилии и в Риме. Режиссер комедии – Джованни Дота. А в главных ролях: Ирма Витовская (Влада Коза), Джованни Калканьо (Фредо Лагана), Джудитта Василе (Франческа Лагана), Лоренцо Скальцо (Лука Лагана), Габриеле Чичирелло (Джанни Лагана), Юлия Соболь (Мария Спатолини-Коза).

Съемки фильма "Коза Ностра"
Съемки фильма "Коза Ностра"
Фото: film.ua

Съемки комедии продолжатся до конца осени, а премьера ожидается весной 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в Киеве стартовали съемки боевика для Netflix с Ван Даммом.

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