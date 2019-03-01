Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Киеве французский философ покажет моноспектакль "В поисках Европы"

Спектакль будет демонстрироваться на французском языке с украинскими субтитрами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Бернар-Анри Леви
Бернар-Анри Леви
Фото: Getty Images

Французский философ и номинант Каннского кинофестиваля Бернар-Анри Леви возвращается в Украину с новым спектаклем "В поисках Европы". Стоит отметить, что Леви уже приезжал в Киев в 2015 году и тогда он посетил столицу с выступлением, посвященным событиям на Майдане.

Спектакль "В поисках Европы" будет демонстрироваться на французском языке с украинскими субтитрами. Сам Бернар-Анри Леви выступил и сценаристом и главным героем. По сюжету герой находится один в гостиничном номере с целью написать речь о Европе, ее основополагающие ценности и проблемы будущего. Его запросы, размышления, бесконечные сообщения на ноутбуке – все увидят зрители.

Моноспектакль пройдет в столичном Октябрьском дворце 28 марта. Кроме этого Леви выступит еще в 20 городах: от Барселоны до Киева.

Напомним, французский писатель Бернар-Анри Леви во время приезда в Киев в 2015 году с моноспектаклем дал "Сегодня" эксклюзивное интервью.

Кроме этого, в Киеве пройдет второй показ одной из самых громких премьер сезона – "Номера" по мотивам одноименной пьесы Олега Сенцова. Спектакль состоится 31 марта на Сцене 6 в 19:00. Режиссер-постановщик - Тамара Трунова. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве пройдет премьера спектакля "Мартина ложь" В Национальной опере наступит «звездный» февраль В Киеве покажут спектакль "Номера" по мотивам пьесы Олега Сенцова
спектакль философ Бернар-Анри Леви
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Афиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Сегодня, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:41Wellness

Магнитные бури в марте 2019 года: прогноз на месяц

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Новости партнеров

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Диета Бриджит Макрон против старения
Диета Бриджит Макрон против старения
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым
После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице
Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице