В Киеве французский философ покажет моноспектакль "В поисках Европы"

Спектакль будет демонстрироваться на французском языке с украинскими субтитрами

Бернар-Анри Леви Фото: Getty Images

Французский философ и номинант Каннского кинофестиваля Бернар-Анри Леви возвращается в Украину с новым спектаклем "В поисках Европы". Стоит отметить, что Леви уже приезжал в Киев в 2015 году и тогда он посетил столицу с выступлением, посвященным событиям на Майдане.

Спектакль "В поисках Европы" будет демонстрироваться на французском языке с украинскими субтитрами. Сам Бернар-Анри Леви выступил и сценаристом и главным героем. По сюжету герой находится один в гостиничном номере с целью написать речь о Европе, ее основополагающие ценности и проблемы будущего. Его запросы, размышления, бесконечные сообщения на ноутбуке – все увидят зрители.

Моноспектакль пройдет в столичном Октябрьском дворце 28 марта. Кроме этого Леви выступит еще в 20 городах: от Барселоны до Киева.

Напомним, французский писатель Бернар-Анри Леви во время приезда в Киев в 2015 году с моноспектаклем дал "Сегодня" эксклюзивное интервью.

Кроме этого, в Киеве пройдет второй показ одной из самых громких премьер сезона – "Номера" по мотивам одноименной пьесы Олега Сенцова. Спектакль состоится 31 марта на Сцене 6 в 19:00. Режиссер-постановщик - Тамара Трунова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram