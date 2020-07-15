В Киеве начались съемки комедии "Янтарные копы": на что пошли актеры ради ролей

Узнайте об интересных подробностях подготовки к съемкам

15 июля в Киеве начались съемки полнометражной комедии "Янтарные копы". По традиции, в первый съемочный день состоялось торжественное разбитие тарелки.

"Янтарные копы" – это украинская комедия, которая стала одним из победителей Одиннадцатого питчинга проектов Госкино и получила финансирование от государства.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

На торжественном мероприятии фильм представляли продюсеры – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев и руководитель студии "Мамахохотала" Иван Мелашенко, председатель государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук, режиссер фильма Алина Бухтиярова и актеры фильма – Евгений Янович, Олег Маслюк, Алина Паш, Дарья Петрожицкая, Александр Рудинский, Андрей Бурым, Алиса Тункевич.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

"Впервые две государственные структуры – Госкино и Нацполиция – присоединились вместе к такому культурному проекту. Этот фильм будет началом творчества, в котором будет показано героизм наших украинских полицейских. История храбрости и самоотдачи, которые есть в реальной жизни, но которые мы, к сожалению, не всегда видим, будет воплощена на большом экране. Фильм "Янтарные копы" позволит увидеть, как наши полицейские нас защищают и с какими трудностями им приходится сталкиваться", – отметила председатель Госкино Украины Марина Кудерчук.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

"Прежде всего, очень благодарен Госкино, Нацполиции и Академии внутренних дел за поддержку проекта. Наши главные актеры – Женя Янович и Олег Маслюк – с помощью Нацполиции научились правильно обращаться с оружием, погрузились в реальную атмосферу подготовки полицейских, прошли курс "молодого бойца". В нашей комедии, кроме приключений и юмора, заложена важная социальная составляющая. Очень хочется, чтобы нашу полицию уважали и понимали, насколько непростой является служба. Мы попробуем сделать свой вклад в хороший и правильный имидж полиции", – подчеркнул продюсер ленты Иван Букреев.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

"Всем известны популярные фильмы о полицейских, французская комедия "Такси", американская "Полицейская академия", "Плохие парни" и другие. Мы же решили создать по-настоящему украинское кино об украинских полицейских. Хотим реализовать культовую ленту, которую будут цитировать и какой восхищаться. Считаю, что Украине нужно больше фильмов, в которых правда и справедливость побеждают, и наши "Янтарные копы" – именно такая лента", – сказал продюсер Иван Мелашенко.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

Под аккомпанемент оркестра Национальной академии внутренних дел Украины создатели фильма и актеры рассказали, что приложат усилия, чтобы сделать смешную комедию, которую захочется посмотреть не один раз.

"Янтарные копы" – это проект, снятый по заказу телеканала НЛО TV, производства Кинокомпании ООО "КіноХіт Ю Ей", при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", телеканалов "Украина" и НЛО TV, студии "Мамахохотала" и технически консультационной поддержке Национальной полиции Украины, Национальной академии внутренних дел Украины.

В Украине снимут фильм "Бурштинові копи" Фото: пресс-служба

По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Все шло по плану, но журналисты застали Максима во время дежурства с напарницей в неуставной ситуации. За это Максима переводят из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах. Там он и его новый напарник Богдан (Олег Маслюк) переходят дорогу янтарной мафии. Сможет ли Максим найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного Янтарного Барона? И что должен сделать обычный патрульный, чтобы любимая его простила?

Премьера фильма запланирована на февраль 2021 года.

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